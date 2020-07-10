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Bakan Albayrak'tan "düşük kamu borç stoku" paylaşımı

10 Temmuz 2020 Cuma - 12:09 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 12:36

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,"Ekonomimizin güçlü sacayaklarından biri olan düşük kamu borç stoku oranı, pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor.Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs   (Kovid-19) salgınının tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkilediğini bildirdi. Uluslararası kurumların, pandemi süreciyle ülkelerin kamu borç  stokunun milli gelire oranlarının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek  seviyelerine çıkacağını tahmin ettiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:  "Ekonomimizin güçlü sacayaklarından biri olan düşük kamu borç stoku  oranı, pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan  farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten  güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."
 

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