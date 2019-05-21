Bakan Albayrak: Bu büyük aile durmadan çalışmaya devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumlarımızdaki mesai arkadaşlarımızla iftar sofrasında bir araya geldik. Bu büyük aile, milletimizin refahı ve ülkemizin yarınları için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edecek. pic.twitter.com/yVvyTcyRwz