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Bakan Albayrak: Bu büyük aile durmadan çalışmaya devam edecek

21 Mayıs 2019 Salı - 23:08 | Son Güncelleme : 21 05 2019 - 23:10

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlık bünyesinde çalışanlarla iftarda bir araya geldi. Bakan Albayrak iftarı sosyal medya hesabından duyurdu.


Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumlarımızdaki mesai arkadaşlarımızla iftar sofrasında bir araya geldik. Bu büyük aile, milletimizin refahı ve ülkemizin yarınları için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edecek." ifadelerine yer verdi.

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