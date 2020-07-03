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Bakan Albayrak: Barbaros Hayrettin Paşa bölgenin en büyük camisi olacak

AA |  03 Temmuz 2020 Cuma - 19:00 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 19:00

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle temeli atılan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin bölgenin en büyük camisi olacağını belirtti.


Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye'den esintilerle inşa edilecek Barbaros Hayrettin Paşa Camii İstanbul'umuza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Barbaros Hayrettin Paşa Camii, bölgenin en büyük camisi olacak, deprem halinde acil toplanma alanı olarak kullanılabilecek" dedi.
 

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