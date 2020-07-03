Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye'den esintilerle inşa edilecek Barbaros Hayrettin Paşa Camii İstanbul'umuza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Barbaros Hayrettin Paşa Camii, bölgenin en büyük camisi olacak, deprem halinde acil toplanma alanı olarak kullanılabilecek" dedi.
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Bakan Albayrak: Barbaros Hayrettin Paşa bölgenin en büyük camisi olacak
AA | 03 Temmuz 2020 Cuma - 19:00 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 19:00