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Bakan Albayrak az önce paylaştı! 'İşleri bereketli olsun'

DHA |  28 Ağustos 2020 Cuma - 15:53 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 16:20

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Katılım Finans Sistemi'nin Türkiye ve ihracatçılar için hayırlı olmasını diledi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,  sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun. Türk Eximbank'ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. 'Katılım Finans Sistemi' ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin" dedi
 

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