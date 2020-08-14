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Bakan Albayrak açıkladı: Türkiye Avrupa'da ilk sırada yer aldı

14 Ağustos 2020 Cuma - 10:48 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 11:16

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sanayi Üretimi Endeksindeki %17,6’lık artışla Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak." dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sanayi Üretimi Endeksindeki %17,6’lık artışla Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak." dedi.

 

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