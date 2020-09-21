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Bakan Albayrak açıkladı! Türkiye 2. sırayı elde etti

21 Eylül 2020 Pazartesi - 15:43 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 15:43

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak. Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum. " dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak. Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum. " dedi.
 
 

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