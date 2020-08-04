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Bakan Albayrak açıkladı! Tarihi bir dönüm noktası...

AA |  04 Ağustos 2020 Salı - 10:42 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 11:29

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan Türkiye İmalat PMI ile ilgili "Bu tarihi bir dönüm noktası" dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından İstanbul Sanayi Odası tarafından  açıklanan PMI verisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:  "Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye imalat PMI, temmuz  ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den  bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif  beklentilerimiz güçleniyor."
 
 
 

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Bakan Albayrak enflasyon Tarihi bir dönüm noktası
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