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Bakan Albayrak açıkladı! 'Diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor'

21 Temmuz 2020 Salı - 13:42 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 13:46

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor." dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkımızın bilinçli davranışları hanehalkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor. HEDEFİMİZ mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir TÜRKİYE EKONOMİSİ oluşturmak." ifadelerini kullandı.
 
 
 
 

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