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Bakan Albayrak'tan Borsa İstanbul açıklaması! 11 yılın en iyi çeyreklik performansı...

02 Temmuz 2020 Perşembe - 11:30 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 11:45

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9'luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür." açıklamasını yaptı.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, borsadaki  yükselişi değerlendirdi. Borsa İstanbul'un küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attığını açıkladı.
 
Bakan Albayrak açıklaması:

Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür!

 

 

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