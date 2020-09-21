Bakan Albayrak: 2020-2021 eğitim-öğretim yılı hayırlı olsun

Resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencileri, okul öncesi öğrencileri, özel eğitim okulları ana sınıfı ve 1. sınıfları için bugün ilk ders zili çaldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yeni eğitim öğretim yılına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, "Eğitimli bir nesil, refah dolu bir geleceğin teminatıdır! 2020-2021 eğitim-öğretim yılı evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun. Sağlık ve başarı dolu bir dönem olsun inşaallah" açıklamasını yaptı.