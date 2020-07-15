15 Temmuz 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.741 -0.56 ALTIN 399,100 -0.07
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Albayrak: 15 Temmuz gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 13:18 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 13:18

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "15 Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz" dedi.


Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle paylaşımda bulundu. Albayrak, "15 Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz. Geceye yenilmeyenlere selam olsun! Saygı, rahmet ve minnetle" ifadesini kullandı. Albayrak'ın paylaştığı videoda ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır. Geceye yenilmeyenler uçaklara, helikopterlere, tanklara, namlulara karşı duranlar, vakit sabaha döndüğünde istiklallerini ve istikballerini kurtarmış olmanın gururuyla ödüllerini aldılar. Malazgirt'i, İstanbul'un fethini, Çanakkale'yi yeniden yaşamayı göze almadan kimse bu vatanı parçalayamaz, bu milleti bölemez, bu devleti yıkamaz" sözleri yer aldı.
 
 

ETİKETLER

Bakan Albayrak 15 temmuz Hazine ve Maliye Bakanı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.