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Bakan Akar: Zamanı geldiğinde gerekli hesap görülecektir

AA |  04 Eylül 2020 Cuma - 9:54 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 10:09

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. 40 yıldan beri başımıza bela olan bu musibeti en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle bitireceğiz ve hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız." dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da hükümetin karşısındaki gayrimeşru güçlere birçok yerden  yardım yapılmaya çalışıldığına işaret etti ve hepsinin takip edildiğini, yeri ve zamanı geldiğinde hesabının görüleceğini söyledi. 
 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral  Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün  Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığını ziyaret ederek yeni  eğitim yılı açılış törenine katıldı. 
 
Alana gelişinde aralarında Somalili ve Libyalıların da bulunduğu  askerleri, "kahramanlar merhaba" diyerek selamlayan Akar ile komutanların  yerlerini almalarının ardından tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı, Somali ve  Libya ulusal marşlarının çalınmasıyla başladı. 
 
 
 
Törende önce dağcılık sonra yakın dövüş gösterileri yapıldı. Yakın  dövüş gösterisinde yetenek ve aldıkları eğitimleri gösteren komandolar, dağcılık  gösterisinde ise kuleden geçiş yaptı. Gösterilerin sonunda komandolar tarafından  "Komandoyuz, güçlüyüz, cesuruz, hazırız" yazısı açıldı. 
 
Konuşmasına yeni eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak  başlayan Akar, hassas bir dönemden geçildiğini belirtti.  
 
Bu dönemde ordulara da önemli görevler düştüğünü ifade eden Akar,  "Ülkelerimizin birliği, bütünlüğü ve güvenliği, rahatı ve huzuru, egemenliği ve  bağımsızlığı için ordularımıza çok önemli görevler düşerken sizlerin de  sorumlulukları her geçen gün artmaktadır." dedi. 
 
 
Verilen eğitimin bu açıdan da ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Akar,  "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman personeli, Türkiye'de 83 milyonluk asil  milletimizin 780 bin kilometrekarelik vatan toprağımızın, mavi vatanımızın ve  semalarımızın güvenliğini sağlamak için gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden  ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı içinde büyük bir başarıyla görevlerini en  iyi şekilde yapıyorlar." ifadesini kullandı. 
 
 Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarının  kararlılıkla devam ettiğine dikkati çeken Akar, "Irak'ın kuzeyinde büyük bir  kahramanlık ve fedakarlıkla önce Hava Kuvvetlerimiz Pençe-Kartal ile tüm  hedefleri vurdular, yerle bir ettiler. Daha sonra Pençe-Kaplan ile komandolarımız  bütün dünyaya örnek olacak şekilde teröristlerin inlerini tek tek arayıp tarayıp  onları başlarına yıkarak oradaki teröristleri etkisiz hale getirdiler. TSK olarak  aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. 40 yıldan beri başımıza bela  olan bu musibeti en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle bitireceğiz ve  hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız." diye konuştu. 
 
 
Libya’daki gelişmeler 
 
Tüm bu faaliyetleri yoğun şekilde sürdürürken dost ve kardeş ülkelerin  güvenlik ihtiyacına yönelik de her türlü gayreti gösterdiklerini, bundan sonra da  göstermeye devam edeceklerini dile getiren Akar, şunları söyledi: 
 
"Bizim Libya ile 500 yıllık ortak bir tarihimiz, kültürümüz var. Bu  sıkıntılı anlarında onlarla beraber olabilmek için askeri eğitim, iş birliği,  danışma ve yardımlaşma konusunda gerekli mutabakatlar yapıldı. Kiminle yaptık bu  mutabakatı? Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile. UMH Libya'da BM'nin tanıdığı tek  meşru hükümet. Dolayısıyla bizim tarihi geçmişimiz, ortak kültürel değerlerimize  uygun şekilde  onlara askeri eğitim, iş birliği, danışmanlık konusunda elimizden  gelen her türlü bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmamızın ardından belli bir sürede  dengeler değişti. Şu anda Libyalı kardeşlerimiz mücadelesini sürdürüyorlar. Hem  masada hem sahada biz Libyalı kardeşlerimizle omuz omuza yapmamız gereken neyse  bugüne kadar yaptık, sonuna kadar da bunları yapmaya devam edeceğiz."
 
Libya'da hükümetin karşısındaki gayrimeşru güçlere birçok yerden  yardım yapılmaya çalışıldığına işaret eden Akar, şöyle konuştu:
 
"Bunların hepsini görüyoruz. Bunların bazı saldırıları oldu, bunların  hepsini takip ediyoruz. Ocak ayında Libyalı silahsız 26 askeri öğrenciyi  katlettiler. Bunların hepsi not edildi. Libyalı kardeşlerimizin sahip olduğu bazı  tesislere saldırılarda bulundular, bunların hepsi ispatlı, şahitli takip  ediliyor. Yeri ve zamanı geldiğinde mutlaka bu defterler açılacak ve gerekli  hesap görülecektir."
 
Diğer güvenlik ve savunma konularına da değinen Akar sözlerini, şehit  ve gazileri minnetle yad ederek, "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu  milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri aklın ve bilimin ışığında,  anayasa ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda  'ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde her türlü zorluğa göğüs gererek  milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."  ifadeleriyle tamamladı. 
 
Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç da  "Hedefimiz dosta güven düşmana korku salan, düşmanın savaşmaya bile cesaret  edemeyeceği etkin caydırıcı ve saygın bir ordunun gıpta edilen komutanlarını  yetiştirmektir. Komandolar olarak temas hattının hudut, hududun da namus olduğu  bilinciyle hedefe koşacağımıza ve asla geri adım atmayacağımıza söz veriyoruz."  şeklinde konuştu. 
 
Okunan duaların, geleneksel olarak kesilen kurbanın ardından yeni  eğitim yılı açılışı gerçekleştirildi.
 
Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi törenin ardından  eğitim alanlarını gezerek Somalili ve Libyalı komandolarla bir süre sohbet  etti.

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