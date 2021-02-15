Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, savunma ve güvenlik faaliyetleriyle ilgili bilgi alarak talimatlar verdi" denildi.
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Bakan Akar, video telekonferans toplantısı düzenledi
DHA | 15 Şubat 2021 Pazartesi - 16:26 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 16:26
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi.
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