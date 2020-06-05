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Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi Suriye sınır hattında

AA |  05 Haziran 2020 Cuma - 13:29 | Son Güncelleme : 05 06 2020 - 13:58

Milli Savunma Bakanı Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.


 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı  Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve  denetlemelerde bulunuyor. 
 
 
Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral  Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile  Şanlıurfa'ya geldi. 
 
 
Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin, 2. Ordu Komutanı  Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve  komutanlar, sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdi.
 
 
Akar ve TSK'nın komuta kademesi, inceleme ve denetlemeler kapsamında  sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla yüz yüze ve video konferans  yöntemiyle toplantılar yaptı.
 
Akar ve komutanların bölgedeki incelemeleri sürüyor.
 

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