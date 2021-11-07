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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınırda!

AA |  07 Kasım 2021 Pazar - 14:25 | Son Güncelleme : 07 11 2021 - 14:25

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile İran sınır hattında incelemelerde bulunuyor.


Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral  Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'a  geldi.
 
Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer  yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, sınır birliklerinde inceleme  ve denetlemelerde bulunuyor.
 
Bakan Akar'ın 6. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki "sancak tevdi töreni"ne  de katılacağı bildirildi.
 
  
 

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Bakan Akar TSK sınır
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