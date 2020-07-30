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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında

AA |  30 Temmuz 2020 Perşembe - 21:12 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 21:28

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.


Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,  Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı  Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile  denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere Edirne’ye geldi.
 
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Vali Ekrem Cenalp, 1. Ordu  Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve  TSK komuta kademesi, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarındaki birliklerde  denetleme ve incelemelerde bulunuyor.
 
 

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TSK
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