25 Nisan 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.345 1.10 EURO 10,1900 2.06
USD 8,3790 0.89 ALTIN 478,620 0.44
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında

25 Nisan 2021 Pazar - 18:55 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 18:55

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun Yüksekova'daki harekat merkezinde inceleme ve denetlemede bulundu.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun Yüksekova'daki harekat merkezinde inceleme ve denetlemede bulundu.
 

ETİKETLER

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TSK
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.