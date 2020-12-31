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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de

31 Aralık 2020 Perşembe - 8:51 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 9:01

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes hakkında konuşan Akar, "Ortak Merkez’den ateşkesin takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız hazır" açıklamasında bulundu.

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Bakan Akar MBS TSK
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