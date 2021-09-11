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Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

11 Eylül 2021 Cumartesi - 13:35 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 13:35

Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sabahın erken saatlerinde Hatay’a geldi.
 
Hatay Havalimanı’nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı’na geçti.
 
Akar burada beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ile sınır hattında ve sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile bir araya geldi. Sahadaki son durumun ve yapılacak faaliyetlerin ele alındığı toplantı sürüyor.
 

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