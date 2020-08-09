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Bakan Akar ve komutanlar Irak sınırında

09 Ağustos 2020 Pazar - 14:45 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 15:15

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral  Ümit Dündar ile Irak sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde  bulunuyor. 
 
Akar ve beraberindeki Komutanları, Şırnak Şerafettin Elçi  Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer  karşıladı.
 
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı  Dündar, buradan helikopterlere binerek Irak sınır hattındaki birliklerde inceleme  ve denetlemelerde bulundu.
 
İncelemeleri kapsamında sınırın sıfır noktasındaki bir üs bölgesine  gelen Bakan Akar ve komutanlar,  faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar  verdi.
 
Bakan Akar'ın Türk bayrağı hediye ettiği birlik komutanı, Akar’ın  kendisine emanet ettiği bayrağı öperek teslim aldı.
 
Bakan Akar ve komutanların bölgedeki inceleme ve denetlemeleri  sürüyor.
 

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Bakan Akar Irak sınır
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