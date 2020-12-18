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Bakan Akar ve Çavuşoğlu, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

DHA |  18 Aralık 2020 Cuma - 17:57 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 17:58

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.


Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulundukları Kiev'de, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Devlet Başkanlığı'nda görüştü. Görüşmeye Millî Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de katıldı. Görüşmeye ilişkin fotoğraf ve video, MSB'nin internet sitesinde paylaşıldı. 
 

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