Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulundukları Kiev'de, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Devlet Başkanlığı'nda görüştü. Görüşmeye Millî Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de katıldı. Görüşmeye ilişkin fotoğraf ve video, MSB'nin internet sitesinde paylaşıldı.
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Bakan Akar ve Çavuşoğlu, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
DHA | 18 Aralık 2020 Cuma - 17:57 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 17:58