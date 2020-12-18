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Bakan Akar ve Çavuşoğlu, Ahıska ve Gagauz Türkleri ile bir araya geldi

AA |  18 Aralık 2020 Cuma - 13:45 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 13:45

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ahıska ve Gagauz Türkleri ile bir araya geldi.


Akar ve Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldikleri Kiev'de Ukrayna  Başbakanı ile yaptıkları görüşme sonrasında Ahıska Türklerini kabul etti.
 
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ukrayna Temsilcisi ve Ukrayna  Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanı Marat Rasulov, DATÜB Kiev Temsilcisi  İsmail Kerimov ve DATÜB Kiev Temsilci Yardımcısı Yusuf Kurbanov ile gerçekleşen  görüşmenin ardından iki Bakan Gagauz Türkleri ile de bir araya geldi.
 
Ukrayna Gagauz Dernekleri Birliği Başkanı Yuriy Dimçoglo, Kiev  Gagauzları Dernek Başkanı Vasiliy Kelioglo, Kiev Taras Şevçenko Üniversitesi  Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Tudora Aranut ile yapılan görüşmeye Milli Savunma  Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet  Güldere de katıldı.
 

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