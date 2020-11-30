30 Kasım 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.297 -2.35 EURO 9,3530 0.02
USD 7,7970 -0.21 ALTIN 442,550 -1.56
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Akar'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması! 'Yanlış yapıyorlar'

30 Kasım 2020 Pazartesi - 16:27 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 16:41

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili, "Komşumuz inatla görüşmelerden imtina ediyor, başka kapılarda çözüm arıyor. Bu şekilde bir çözüm bulunamayacağını, bu şekilde bir çözüm bulamayacaklarını kendilerine tekrar tekrar söylemiş olmamıza rağmen hala o konuda ısrar ediyorlar. Yanlış yapıyorlar." ifadelerini kullandı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral  Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan  Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla  video konferans aracılığıyla toplantı yapıldı.
 
Toplantıda, Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım  Danışma Komutanlığı, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanlığının yanı sıra  Kosova Bosna-Hersek, Katar, Somali'deki birlik komutanları, NATO Karargahı'ndaki  Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri  Komutanı, ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam  eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.
 
Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler,  terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de  görüşüldüğü toplantıda talimat veren Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun  bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri  yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da  aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri  yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız." diye konuştu.
 
Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ardından Türkiye ve Rusya Savunma  Bakanları tarafından mutabakat zaptının imzalandığını hatırlatan Akar, "Ruslarla  çalışmalar planladığı şekilde devam ediyor." ifadesini kullandı.
 
Türk bayraklı "ROSELINE-A" isimli ticari geminin 22 Kasım'da  uluslararası hukuka aykırı olarak açık denizde durdurularak aranmasına da değinen  Akar, "Gemide tamamen insani yardım malzemesi bulunuyordu. Bununla alakalı hukuki  planda yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık, yapıyoruz." dedi.
 
"Olayları tırmandıran biz değiliz"
 
Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin de Akar, şunları söyledi:
  
"Gerginliği artıran, olayları tırmandıran biz değiliz. Biz gerçekten  diyalog, iyi komşuluk ilişkileri içinde, sorunlarımızı konuşarak, görüşerek çözme  yönünde yapılması gereken ne varsa elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Maalesef  komşumuz bu konuda inatla konuşmalardan, görüşmelerden imtina ediyor, başka  kapılarda çözüm arıyor. Bu şekilde bir çözüm bulunamayacağını, bu şekilde bir  çözüm bulamayacaklarını kendilerine tekrar tekrar söylemiş olmamıza rağmen hala o  konuda ısrar ediyorlar. Yanlış yapıyorlar."
 
"Bunlar çıkar yol değil"
 
Türkiye ve Yunanistan'ın iki komşu ülke olarak diyalogla sorunlarının  büyük bir bölümünü çözebileceğini vurgulayan Akar, şöyle devam etti:
 
"Bunları konuşalım, görüşelim diyoruz. Bu konuda karşılıklı güven  artırıcı önlemler çerçevesinde görüşebiliriz, istikşafi görüşmeler çerçevesinde  görüşebiliriz, NATO Genel Sekreteri'nin öncülüğünde ayrıştırma usulleri adı  altında yapılan görüşmelerde görüşebiliriz. Bütün bunların hepsi açık olmakla  beraber maalesef çok aykırı bir şekilde duruş sergiliyor ve bunlardan  kaçınıyorlar. Gerçek böyleyken 'Tırmandırdınız, gerilimi artırdınız, tahrik  ettiniz' gibi tempo tutuyorlar. Bunlar gerçekten çıkar yol değil, bunların  anlaşılmasını temenni ediyoruz. Bizim gittiğimiz yol doğru. İnandığımız yolda biz  hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak ayrıca iyi komşuluk ilişkilerini  sürdürmek şeklindeki ilkeli tutumuzu sürdüreceğiz. Hem Kıbrıslı kardeşlerimizin  hem ülkemizin hak ve menfaatleriyle ilgili yapılması gereken ne varsa,  uluslararası hukuku da teamülleri de alınan kararları da biliyoruz, bu çerçevede  tutarlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor."
 
"Hassasiyetimizin bilinmesini istiyorum"
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliği, caydırıcılığı ve saygınlığından  kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:
 
 "Herkes bir şeyler söyleyebilir. Burası hukuk devleti. Hukuk içinde  yapılması gereken ne varsa bunların hepsini bugüne kadar yaptık, bundan sonra da  yapacağız. Bu konudaki hassasiyetimizin bilinmesini istiyorum. Bu konuda biz de  kurumsal olarak gerekli müracaatlarımızı yaptık. TSK'ya dil uzatanlara karşı  hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa onları takip edeceğiz, bunun  gereğini yapacağız."
 
Sözlerinin sonunda şehit ve gazileri minnetle yad eden Hulusi Akar,  sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk  Silahlı Kuvvetleri aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde  Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve  komutasında, 'Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde her türlü zorluğa  göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır."
 

ETİKETLER

TSK bakan akar tsk açıklama
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.