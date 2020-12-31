Bakan Akar: Terörü bitirme konusunda kararlıyız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, sınır hattında görev yapan Mehmetçik ile bir araya geldi. Bakan Akar, "Teröristler Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde varlıklarını sürdürdükçe hudutlarımızın, oradaki insanlarımızın güvenliği risk ve tehdit altındadır. Terörü bitirmek konusunda kararlıyız" dedi.

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Azerbaycan temaslarının ardından yurda döndü. Doğrudan sınır hattına geçen Akar ve komutanlar, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Çıldıroba'daki Esas Komuta Yeri'nde harekat bölgelerindeki birliklerin komutanları ile toplantı yapan Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, harekat merkezinde sahadaki son duruma ilişkin brifing aldı, talimat verdi. Burada görevli personele de hitap eden Akar, bir yıl boyunca sağlanan başarı, gösterilen fedakarlık ve kahramanlıktan dolayı Mehmetçiği tebrik etti.

'ÇALIŞMALARIMIZI ARTAN KARARLILIKTA SÜRDÜRECEĞİZ'

Birlik ve beraberlik içinde omuz omuza çalışarak, gelecek sene de aynı başarılara imza atılacağına yönelik inancını dile getiren Bakan Akar, "Ülkemizin, asil milletimizin Silahlı Kuvvetlerinden beklentileri yüksek. Dolayısıyla vatandaşlarımızın, 83 milyonun sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla çalışmalarımızı Libya 'da, Suriye 'nin, Irak 'ın kuzeyinde, Azerbaycan'da, Kosova 'da, Bosna 'da, Afganistan 'da, Kıbrıs 'ta, Doğu Akdeniz 'de Ege'de artan bir kararlılıkta sürdüreceğiz" dedi.

'TERÖR BELASINDAN ASİL MİLLETİMİZİ KURTARACAĞIZ'

Bakan Akar, TSK'nın karada, denizde ve havada büyük kahramanlıklar gösterdiğini yineleyerek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürüp sadece asil milletimizin haklarını değil, Azerbaycanlı, Libyalı kardeşlerimiz dahil tüm dost ve kardeş ülkelerin, mazlumların, mağdurların da hak ve hukukunu koruyacak şekilde çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Suriye'nin kuzeyinde yaşananlar malum. Orada bir terör koridoru kurmaktan bahsettiler. Yapılan operasyonlarla bu terör koridorunu parçalandık. Böyle bir şeye müsaade etmedik. Eğer edilseydi bunun sonunda çok daha değişik sorunlarla karşı karşıya kalacaktık. Buna müsaade etmedik."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mücadelesinin teröristlerle olduğunu vurgulayan Bakan Akar, bazı alçak ve hainlerin, TSK'nın teröristlerle mücadelesini yalan ve yanlış haberlerle saptırmaya çalıştığına dikkat çekti. Akar, “Bizim tek hedefimiz var teröristler. Nasıl ki DEAŞ Müslümanları temsil etmiyorsa PKK /YPG de hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizi temsil edemez. Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak bizim boynumuzun borcu. Bizim yaptığımız asil milletimizin güvenliğini sağlamak, buralarda teröristlerin barınmasına engel olmaktır. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Çünkü onlar Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde varlıklarını sürdürdükçe hudutlarımızın, oradaki insanlarımızın güvenliği risk ve tehdit altındadır. Terörü bitirmek konusunda kararlıyız. Hep birlikte bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" dedi.

Kazanılan başarılarda en büyük payın şehit ve gaziler de olduğunu belirten Akar, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise şifa diledi.

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE

Koronavirüs ile mücadelenin, faaliyetleri aksatmayacak şekilde katı ve sert tedbirler alınarak, aksaksız uygulanmasının önemine değinen Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'nin (KOMMER) koordinasyonunda alınan tedbirler, Silahlı Kuvvetlerimizdeki faaliyetlerimizi sıkıntıya uğratmadan yürütme imkanı tanıdı. Bundan dolayı tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri personeline de bireysel ve kurumsal tedbirlere harfiyen uymalarından dolayı da en içten duygularla teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Türkiye'nin bu konudaki başarısı dünyada ayrı bir noktada. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri olarak da bu konudaki mücadelede dünyadaki diğer silahlı kuvvetlerden daha önde durumdayız. Koronavirüs ile mücadeledeki durumumuz diğer ülkelerin silahlı kuvvetlerinden ileride. Bu başarı, arkadaşlarımızın, ülke genelindeki talimatlara uyumlu şekilde aldıkları tedbirleri kararlı şekilde planlaması ve uygulaması sayesinde kazanıldı."

SANATÇILARDAN MEHMETÇİK İÇİN KONSER

Daha sonra yemekhanede birlik personeli ile bir araya gelen Bakan Akar ve komutanlar, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı. Akar'ın davetlisi olarak gelen sanatçılar Azerin, Esat Kabaklı, Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan da mini konser verdi. Sanatçıların yorumladığı eserlere hep bir ağızdan eşlik eden askerler, konser dolayısıyla keyifli anlar yaşadı. Konserin sonunda sanatçılar, TSK ve Azerbaycan ordusu personelinin yeni yılını kutladı, başarılı görevler diledi.