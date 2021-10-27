Bakan Akar, Sırbistanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Akar, Stefanoviç'i, Milli Savunma Bakanlığı 'nda askeri törenle karşıladı.

Stefonaviç'in Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki Bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.