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Bakan Akar sınır hattındaki harekat merkezinde

19 Haziran 2020 Cuma - 13:48 | Son Güncelleme : 19 06 2020 - 14:35

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezinde başarıyla süren harekatı takip ediyor.


Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral  Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnak  Şerafettin Elçi Havalimanı'na geldi.
 
 
Buradan askeri helikopterlerle 23. Piyade Tümen Komutanlığına geçen  Akar ve komutanlar, sınır hattındaki birliklerin komutanları ile toplantı yaptı.  Akar ve komuta kademesi, daha sonra Pençe-Kaplan Harekatı'nın sevk ve idare  edildiği harekat merkezine geçti.
 
 
Son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve  saldırı teşebbüslerini artırarak hudutlar ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK  terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe-Kaplan  Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.
 
 
Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından düzenlenen Pençe-Kaplan  Operasyonu ile komando birlikleri, Haftanin'de teröristlere ait hedefleri imha  ediyor.
 

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Milli Savunma Bakanı Akar sınır hattı Pençe-Kaplan Operasyonu
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