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Bakan Akar, 'Pençe' operasyonlarında yaralanan askerleri ziyaret etti

DHA |  16 Mayıs 2021 Pazar - 19:44 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 19:44

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe- Şimşek ve Pençe - Yıldırım operasyonlarında yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaret etti.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyinde devam eden Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonlarında yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören Kahraman silah arkadaşlarımızı ziyaret etti ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı" denildi.
 

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
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