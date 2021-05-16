Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyinde devam eden Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonlarında yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören Kahraman silah arkadaşlarımızı ziyaret etti ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı" denildi.
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- Bakan Akar, 'Pençe' operasyonlarında yaralanan askerleri ziyaret etti
Bakan Akar, 'Pençe' operasyonlarında yaralanan askerleri ziyaret etti
DHA | 16 Mayıs 2021 Pazar - 19:44 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 19:44