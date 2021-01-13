Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mujahid Anwar Khan’ı kabul etti. Görüşmeye Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı" denildi.
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Bakan Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Khan'ı kabul etti
DHA | 13 Ocak 2021 Çarşamba - 16:14 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 16:14
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mujahid Anwar Khan'ı kabul etti.
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