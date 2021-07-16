Bakan Akar: Ordumuz görevleri başarıyla icra etmektedir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "FETÖ’den temizlendikçe daha da güçlenen ordumuz, aynı zamanda Azerbaycan, Libya, Afganistan, Katar, Somali, Kosova ve Bosna Hersek gibi dost ve kardeş ülkelerde de barış ve istikrar için kendisine verilen görevleri başarıyla icra etmektedir." dedi.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ’un da katıldığı Milli Savunma Üniversitesindeki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Kuvvet Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi ile Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni’nde, Türkiye’nin başta terör ve kitlesel göç olmak üzere bölgedeki istikrarsızlıktan, krizlerden uzun yıllar etkilendiğini ve etkilenmeye devam ettiğini belirtti.

"Yakın coğrafyamızda yaşanan tüm bu olumsuzluklar, bizleri hedeflerimizden uzaklaştırmamış, aksine hedeflerimize ulaşma yolundaki kararlığımızı daha da arttırmıştır." diyen Akar, Türkiye’nin her geçen gün büyüyen ekonomisi, genç, dinamik nüfusu, etkin-caydırıcı ve saygın ordu suyla uluslararası ilişkilerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde özne haline geldiğini, etki ve ilgi alanlarını genişlettiğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin de başta FETÖ, PKK /YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, Irak ’ın ve Suriye ’nin kuzeyinde, Kıbrıs dahil Mavi Vatan ’da her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı mücadele ettiğini, bununla birlikte sayısı giderek artan tatbikatlarda da büyük başarılar elde ettiğini aktaran Akar, şunları söyledi:

Libya, Afganistan, Katar, Somali, "Özellikle hain darbe girişimini akamete uğrattığımız 15 Temmuz ’dan sadece bir ay sonra icra edilen Fırat Kalkanı Harekatıyla 4 bin civarında DEAŞ terör örgütü mensubunu etkisiz hale getiren ve FETÖ’den temizlendikçe daha da güçlenen ordumuz, aynı zamanda Azerbaycan Kosova ve Bosna Hersek gibi dost ve kardeş ülkelerde de barış ve istikrar için kendisine verilen görevleri başarıyla icra etmektedir. Kara Kuvvetlerimiz hain darbe girişimi sonrası bugüne kadar 176 büyük çaplı operasyon gerçekleştirmiştir. Suriye ve Irak’ta icra edilen 10 büyük harekat ile büyük bir alan terör örgütlerinden temizlenmiş, güvenli bölgeler haline getirilmiştir. Kara Kuvvetlerimizin muharip imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması maksadıyla komando tugay sayımız 2’den 17’ye yükseltilmiştir."

"REFORM NİTELİĞİNDEKİ BİRÇOK YENİLİK VE UYGULAMA HAYATA GEÇİRİLDİ"

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekat eğitim faaliyetlerinin de son 5 yılda yüzde 50’den fazla artış gösterdiğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"Deniz seyir süresi, sadece 2020 yılı içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesine, 200 bin saate ulaşmıştır. Dünyadaki en büyük orduların dahi kesintisiz 150 günlük seyir sürelerini büyük başarı olarak kabul ettiği bir ortamda TCG Giresun gemimiz, 182 gün kesintisiz seyir süresine ulaşarak bu alanda önemli bir başarı elde etmiştir. Yine Hava Kuvvetlerimiz de bu dönemde, ciddi oranda pilot açığına rağmen artan faaliyetlerini başarıyla yerine getirmektedir. Hava Kuvvetlerimizin, semalarımızın korunmasında ve terörle mücadele harekatlarında son 5 yıldaki harekat uçuşu sayısı da büyük oranda artmıştır. Netice itibarıyla bu süreçte TSK ’nın etkin, caydırıcı, saygın niteliklerini artırmak için personel temininden eğitimine, yeni askerlik sisteminden teşkilat ve lojistik yapısına kadar reform niteliğindeki birçok yenilik ve uygulama hayata geçirilmiş, böylece TSK, nitelik ve nicelik olarak sürekli bir gelişim kaydetmiştir."

GÜÇLÜ ORDU

Küresel ve bölgesel düzeyde belirsizliklerin arttığı, çok aktörlü ve faktörlü bir dönemin yaşandığını dile getiren Akar, bu süreçten çıkılmasında, Türkiye’nin hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasında güçlü ordunun önemine değindi.

Güçlü bir ordunun ise ancak yerli ve milli bir savunma sanayinin varlığıyla mümkün olduğuna işaret eden Akar, şunları kaydetti:

"Bu konuda büyük mesafeler kat ettik. Zatıalilerinin liderliği, teşvik ve destekleriyle savunma sanayide yerlilik ve millilik oranını, yüzde 70’ler seviyesinin üzerine çıkarmayı başardık. Yerli ve milli silah sistemlerimizin ne kadar etkili olduğunu yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirdiğimiz harekatlarla tüm dünyaya gösterdik. Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken, artık milli piyade tüfeklerimizi, kendi savaş gemilerimizi, fırkateynlerimizi, İHA/SİHA’larımızı, Fırtına obüslerimizi, ÇNRA’larımızı, Atak helikopterlerimizi, akıllı hassas mühimmatımızı tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Ordumuzu çok daha güçlü kılacak, konvansiyonel güvenlik anlayışının yanı sıra geleceğin harekat ve güvenlik ortamını algılayabilen, bunlara göre çözümler üretebilen, çok yönlü, nitelikli personel yetiştirilmesi bugün her zamankinden çok daha önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede bizler de vatanımızın, denizlerimizin, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlama görevimizi layıkıyla yerine getirebilmek için personelimizi en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz."

"SAVAŞLARI, İYİ EĞİTİLMİŞ KOMUTANLAR VE ASKERLER KAZANIR"

Milli, manevi ve mesleki değerlere sahip, dünyayı tanıyan, analitik düşünebilen, tarihi, uluslararası hukuku, uluslararası ilişkileri, diplomasiyi ve stratejiyi bilen, müşahede, muhakeme ve icra yeteneği gelişmiş personele sahip olmanın TSK’nın en önemli gücü olacağını belirten Akar, "Savaşları, iyi eğitilmiş komutanlar ve askerler kazanır." dedi.

MSÜ’nün de harp enstitüleriyle, harp okullarıyla ve astsubay meslek yüksek okullarıyla komutan ve asker yetiştirmek için üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirme gayreti içinde olduğunu anlatan Akar, "Bugün mezun olan silah arkadaşlarımızın, burada aldıkları eğitim ve öğrenim ile üstlenecekleri görevleri başarıyla yerine getireceklerine ve asil milletimizin güvenine layık olacaklarına inancımız tamdır." diye konuştu.

Akar, 17 dost ve kardeş ülkeden gelerek mezun olan 80 misafir askeri personelin de ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğine yönelik inancını dile getirerek, "TSK, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve zat-ı devletlerinin direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır." ifadesini kullandı.

Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten Akar, "Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.