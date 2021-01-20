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- Bakan Akar: Önümüzdeki dönemde çok önemli gelişmelere sebep olabilecek
Bakan Akar: Önümüzdeki dönemde çok önemli gelişmelere sebep olabilecek
AA | 20 Ocak 2021 Çarşamba - 9:33 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 9:36
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Önümüzdeki dönemde Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil iş birliği, terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek. Hem bölgesel yönetim hem de Bağdat ile yapacağımız iş birliği sonucunda teröristlerin sonunu getirmekte kararlı olduğumuzu söyleyebiliriz." dedi.
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