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Bakan Akar, Öğretmenler Günü'nü kutladı

24 Kasım 2020 Salı - 11:39 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 11:39

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Öğretmenler insanın kişiliğini şekillendiren bir sanatkar, ülkelerin geleceğini inşa eden bir mimardır." dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bakanlığa bağlı  Milli Savunma Üniversitesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.
 
Öğretmenlerin taleplerini dinleyen ve Öğretmenler Günü'nü kutlayarak  çalışmalarından dolayı teşekkür eden Akar, nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin  payının büyük olduğunu vurguladı.
 
Dünyada meydana gelen hızlı değişim, dönüşüm ve gelişmelerin bireyleri  dolayısıyla da toplumları yakından ilgilendirdiğini, onları derinden etkilediğini  belirten Akar, "Bu değişimin gerisinde kalmamak için ülkelerin ilerleyişine katkı  sunacak atılımları gerçekleştirmenin birinci koşulu, nitelikli insan gücüne sahip  olmaktır." diye konuştu.
 
Bunun da temelinde iyi bir eğitimin yer aldığını vurgulayan Akar, "İyi  bir eğitimin öznesi de öğretmenlerimizdir. Ülkelerin kalkınmasında, nitelikli  insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki barış ve huzurun sağlanmasında,  toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerimizin  rolü hayati öneme haizdir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Bakan Akar, yeni nesillerin niteliğinin, onları yetiştiren  öğretmenlerin niteliğiyle özdeş olduğuna dikkati çekerek, "Denilebilir ki  öğretmenler, insanın kişiliğini şekillendiren bir sanatkar, ülkelerin geleceğini  inşa eden bir mimardır." ifadesini kullandı.
  
Konuşmasının sonunda bir kez daha Öğretmenler Günü'nü kutlayan Akar,  sözlerini "Başöğretmen Atatürk başta olmak üzere şehit öğretmenlerimizi ve  ebediyete intikal eden saygıdeğer öğretmenlerimizi minnetle anıyor, onlara  Allah'tan rahmet diliyoruz." şeklinde tamamladı.
 
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da kabulde  hazır bulundu.
 
Bu arada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Öğretmenler Günü mesajı  Bakanlığın internet sitesinde  yayımlandı.
 
Nitelikli insan yetiştirebilmenin en temel unsurunun öğretmenler  olduğunu belirten Akar, mesajında, "Saygıdeğer öğretmenlerimizin bugüne kadar  olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin daha aydınlık bir geleceğe sahip olması  için taşıdıkları bilim meşalesiyle irfan yolumuzu aydınlatacaklarına, cehalete  karşı yürüttükleri mücadeleye azim, kararlılık ve fedakârlıkla devam edeceklerine  olan inancım tamdır." ifadesini kullandı.
 

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Bakan Akar Öğretmenler Günü Hulusi Akar
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