05 Ekim 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.157 1.07 EURO 9,1570 0.66
USD 7,7710 0.17 ALTIN 476,660 0.59
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

DHA |  05 Ekim 2020 Pazartesi - 16:31 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 16:31

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.


Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.
 
Akar ve Stoltenberg, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerde, başta Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler olmak üzere, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen teknik toplantılar ve  NATO konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.
 
Görüşmelerde Akar, NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda genel ilkelerde ortak anlayışa varılmasının önemi ile Türkiye'nin konunun diyalogla ön koşulsuz çözülmesine yönelik çalışmaları desteklemeyi sürdürdüğünü ifade etti.
 

ETİKETLER

Hulusi Akar NATO Stoltenberg
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.