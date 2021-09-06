Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer'i kabul etti. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.
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Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüştü
DHA | 06 Eylül 2021 Pazartesi - 14:21 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 14:21
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile bir araya geldi.
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