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Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüştü

DHA |  06 Eylül 2021 Pazartesi - 14:21 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 14:21

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile bir araya geldi.


Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer'i kabul etti. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.
 
 

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