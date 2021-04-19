Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moğolistan Büyükelçisi Bold Ravdan’ı kabul etti" denildi.
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Bakan Akar, Moğolistan Büyükelçisi ile görüştü
DHA | 19 Nisan 2021 Pazartesi - 16:23 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 16:23
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moğolistan Büyükelçisi Bold Ravdan ile bir araya geldi.
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