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Bakan Akar, Moğolistan Büyükelçisi ile görüştü

DHA |  19 Nisan 2021 Pazartesi - 16:23 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 16:23

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moğolistan Büyükelçisi Bold Ravdan ile bir araya geldi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moğolistan Büyükelçisi Bold Ravdan’ı kabul etti" denildi.
 
 
 

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Hulusi Akar Bold Ravdan Moğolistan
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