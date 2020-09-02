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Bakan Akar: Milletimizin menfaatlerini korumaya devam edeceğiz

AA |  02 Eylül 2020 Çarşamba - 19:30 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 19:36

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya en küçük ihlale dahi izin vermeden devam edeceğiz." dedi.


Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral  Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile "2020-2021  Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni"ne katılmak üzere Muharip Hava Kuvveti   Komutanlığına geldi.
 
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı  Orgeneral Atilla Gülan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK  komuta kademesi, 1. Ana Jet Üs Komutanlığına geçti. 
 
Akar ve Komutanların 2020-2021 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni'nin  yapıldığı alanda yerlerini almalarının ardından dualar okundu, her uçuş eğitim  yılı öncesi geleneksel olarak yapılan kurban kesimi gerçekleştirildi.
 
Törende konuşan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesi ve  milleti için yapması gereken her görevi yerine getirdiğini ve bundan sonra da  getirmeye devam edeceğini belirterek, görev sancağını daha da yukarı  taşıyacaklarını bildirdi. 
 
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin harfiyen uygulanmasının  önemine değinen Akar, "Çok hassas, kritik bir dönemden geçiyoruz. Yurt içi ve  sınır ötesinde terörle mücadeleyi kararlılıkla yürütüyor, diğer hak, alaka ve  menfaatlerimizi korumak ve kollamak için karada, denizde ve havada yapmamız  gereken ne varsa onları yerine getiriyoruz." diye konuştu. 
 
Başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleri ve  Türkiye'ye yönelik tehdit ve tehlikelere karşı mücadele ettiklerini ifade eden  Akar,  "83 milyonun güvenliği, egemenliğimiz, bağımsızlığımız, bu cennet  vatanımızın karada, denizde, havada korunması ve kollanması için gece-gündüz  demeden çalışmamız lazım. Şu anda dahi semalarımızda, Mavi Vatanımızda ve karada  hem yurt içinde hem sınır ötesinde arkadaşlarımız görevlerine başarıyla devam  ediyor." şeklinde konuştu.
 
"TSK milletinin emrinde görevinin başında" 
 
Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Libya'daki faaliyetlerin devam ettiğini,  yapılan vazifelerde Hava Kuvvetleri Komutanlığının da önemli rol oynadığını  vurgulayan Akar, şunları söyledi: 
 
"Göklerdeki, semalardaki hakimiyetimiz, buradaki varlığımız olmadığı  takdirde kimsenin kimseye hatır için egemenlik, bağımsızlık vermesi söz konusu  değil. Bu bir mücadele konusu. Bu mücadeledeki rolünüzü unutmayın, bütün  çalışmalarınızı buna göre planlayın ve icra edin.  Bu coğrafyada var olabilmek  için mücadele etmemiz şart. Hiçbir şekilde mücadeleyi bırakamayız ya da  yavaşlatamayız. Aksi halde yaşama şansı vermeyeceklerini bilin. Onun için  hepimizin çok çalışması lazım.
 
Asil Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, aklın ve  bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde, Cumhurbaşkanımızın talimatları  doğrultusunda 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde mücadelemizi  gece-gündüz demeden sürdürüyoruz. Türk  Silahlı Kuvvetleri milletinin emrinde  görevinin başında bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil  milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya en küçük ihlale dahi izin  vermeden devam edeceğiz."
 
Zorlu arazi ve hava şartlarında fedakarca görev yapan personele  başarılı görevler dileyen Akar, sözlerini, "Başta Atatürk ve silah arkadaşları  olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, şükranla anıyorum. Sizlere  kazasız belasız görevler diliyorum. Hepinize emniyetli uçuşlar, 2020-2021 Uçuş  Eğitim Yılı hayırlı, uğurlu olsun." ifadeleriyle tamamladı. 
 
Bakan Akar, törenin ardından yeni uçuş eğitim yılı açılışını F-16 ile  yaptığı uçuşla gerçekleştirdi.
 
Uçuşa, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Muharip  Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da eşlik etti. 

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar F-16
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