10 Nisan 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.417 0.00 EURO 9,7030 -0.14
USD 8,1610 0.35 ALTIN 457,280 -0.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Akar, Londra'da 'Türkiye'nin Stratejik Perspektifi' oturumuna katıldı

DHA |  10 Nisan 2021 Cumartesi - 13:33 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 13:33

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 'Savunma ve Güvenlik: Türkiye'nin Stratejik Perspektifi' konulu oturuma katıldı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar, Londra ziyareti sırasında Chatham House tarafından video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 'Savunma ve Güvenlik: Türkiye’nin Stratejik Perspektifi' konulu oturuma katıldı. Bakan Akar, konuşmasında, başta bölgesel savunma ve güvenlik konuları olmak üzere terörle mücadele, gerçekleştirilen operasyonlar, askeri eğitim, yardım, danışmanlık görevleri, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki gelişmeler, NATO, AB, FETÖ ile mücadele konularında değerlendirmelerde bulundu.
 

ETİKETLER

Bakan Akar Londra Türkiye'nin Stratejik Perspektifi
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.