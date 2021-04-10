Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar, Londra ziyareti sırasında Chatham House tarafından video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 'Savunma ve Güvenlik: Türkiye’nin Stratejik Perspektifi' konulu oturuma katıldı. Bakan Akar, konuşmasında, başta bölgesel savunma ve güvenlik konuları olmak üzere terörle mücadele, gerçekleştirilen operasyonlar, askeri eğitim, yardım, danışmanlık görevleri, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki gelişmeler, NATO, AB, FETÖ ile mücadele konularında değerlendirmelerde bulundu.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Bakan Akar, Londra'da 'Türkiye'nin Stratejik Perspektifi' oturumuna katıldı
Bakan Akar, Londra'da 'Türkiye'nin Stratejik Perspektifi' oturumuna katıldı
DHA | 10 Nisan 2021 Cumartesi - 13:33 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 13:33
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 'Savunma ve Güvenlik: Türkiye'nin Stratejik Perspektifi' konulu oturuma katıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı
- Almanya'da Kovid-19 vakası sayısı 3 milyona yaklaştı
- Parkinson erkeklerde daha sık görülüyor
- Murat Boz koronavirüse yakalandı!
- Patates, soğan ve çeltiği Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçiden alıp ücretsiz dağıtacak...
- Bakan Soylu 'Uyyy uyyy uyy" diyerek duyurmuştu! Operasyon görüntüleri ortaya çkıtı