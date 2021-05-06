Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayinde iş birliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
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Bakan Akar, Letonyalı mevkidaşı ile görüştü!
DHA | 06 Mayıs 2021 Perşembe - 14:35 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 14:35