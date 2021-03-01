01 Mart 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.508 2.47 EURO 8,7240 -2.73
USD 7,2360 -2.55 ALTIN 404,980 -1.78
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Akar, kuvvet ve birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

DHA |  01 Mart 2021 Pazartesi - 16:07 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 16:07

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, savunma ve güvenlik faaliyetleriyle ilgili bilgi alarak talimatlar verdi" denildi.
 
 
 
 
 
bf26e2ef3448b47706525e4d339a3f22.jpg (600×365)
 
cb0a0fe6436b83da30b806531148286b.jpg (600×339)
 
b41ca0ab41e513ead36faf2aa9845735.jpg (600×385)

ETİKETLER

Bakan Akar toplantı kuvvet komutanları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.