Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, savunma ve güvenlik faaliyetleriyle ilgili bilgi alarak talimatlar verdi" denildi.
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Bakan Akar, kuvvet ve birlik komutanlarıyla toplantı yaptı
DHA | 01 Mart 2021 Pazartesi - 16:07 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 16:07