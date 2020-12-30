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Bakan Akar: Korku dağları sardı, iki gece aynı yerde yatamıyorlar

AA |  30 Aralık 2020 Çarşamba - 9:51 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 10:06

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu. Korku dağları sardı. İstihbarat raporlarında da görüyoruz. Terör örgütünün sözde yönetimi büyük panik içinde, iki gece aynı yerde yatamıyor." dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yıl boyunca yurt içi  ve sınır ötesinde 200'den fazla operasyon gerçekleştirildiğini ve toplam 3 bin  646 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 
 
Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet  Komutanları ile Bakan Yardımcılarının da katılımıyla dün video konferans yöntemi  ile yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
 
 Toplantıda, Afganistan, Katar, Somali, Bosna Hersek ve Kosova ile  birlikte Libya Görev Grubu Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil  Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra  Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki  son duruma ilişkin bilgi verdi, bir yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin  değerlendirmesini yaptı.
 
Toplantıda, savunma ve güvenlik konularına ilişin değerlendirmelerde  bulunan Bakan Akar, terörle mücadelede yıl boyunca sağlanan başarıyı da açıkladı.
 
Terör örgütünün 83 milyon vatandaş ve ülke hudutları için tehdit  oluşturduğunu ifade eden Akar, "Terör örgütü PKK'yı Irak'ın kuzeyinden başlayarak  bitirmeye kararlıyız. Çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürerek  milletimizi bu terör belasından kurtaracağız." diye konuştu. Şehitleri ve  gazileri minnetle yad eden Akar, şunları söyledi:
 
 "Yıl boyunca yurt içinde ve sınır ötesinde toplam 200’den fazla  operasyon gerçekleştirdik. Yapılan başarılı operasyonlar sonucu yurt içi ve sınır  ötesinde toplam 3 bin 646 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen  teröristlerin arasında örgütün sözde lider kadrosundan elebaşları da var. Böylece  24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar  etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu."
 
Söz konusu operasyonlarda terör örgütü tarafından kullanılan mevzi,  sığınak ve barınakların imha edildiğini belirten Akar, "Yurt içinde, sınır  ötesinde teröristlerin ne kadar inleri, mağarası varsa bunlar tahrip edildi,  edilmeye devam ediyor." diye konuştu.
 
Bakan Akar, operasyonların etkin ve kesintisiz devam ettiğine dikkati  çekerek "Teröristlere önemli darbe vuruldu, vurulmaya devam ediyor. Bu konuda  kararlıyız. Artan bir tempo ve şiddetle aralıksız taarruzi ruhla terörle  mücadelemiz devam edecek. Geldiğimiz nokta çok kritik. Bunu istihbarat  raporlarında da görüyoruz. Terör örgütünün sözde yönetiminin büyük panik içinde  olduklarını, iki gece aynı yerde yatamadıklarını, korkunun dağları sardığını,  TSK'nin nefesini enselerinde hissettiklerini görüyoruz, takip ediyoruz. En son  terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek." ifadelerini  kullandı.
 
Hudut güvenliğinin sağlanmasına yönelik de önemli çalışmaların  yapıldığına değinen Akar, "Yıl boyunca 82 bin 229 kişi yasa dışı hudut geçişinde  bulunmaya çalışırken yakalandı." dedi.
 
"Bazılarının heveslerini kursağında bırakmasaydı..."
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki bölgeleri  teröristlerden arındırmasının ardından bölgeye huzur, güven ve asayişin geldiğini  aktaran Akar, 450 bini İdlib'de olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyelinin  gönüllü, güvenli ve saygın şekilde topraklarına döndüğü bilgisini verdi.
 
Suriye'nin kuzeyinde TSK'nin kontrol ettiği alanlarda normalleşme  çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Akar, "Çevreye, masum  insanlara, mazlumlara gerekli ilgi ve alakayı gösteriyoruz. Bu konuda örnek  davranışlar sergiliyor arkadaşlarımız. Yaptığımız çalışmalarla oradaki rahatlama  bütün uluslararası ve ulusal kuruluşlar tarafından da takdirle takip ediliyor.  Fakat bunların şu veya bu sebeple dünya kamuoyuyla pek paylaşılmadığını da  bilmenizi istiyorum." diye konuştu.
 
Bölgede kurulmak istenen terör koridorunun TSK tarafından yok  edildiğini hatırlatan Akar, şu değerlendirmede bulundu:
 
 "Eğer bu operasyonlar olmasaydı, TSK buraya müdahale etmeseydi,  bazılarının heveslerini kursağında bırakmasaydı inanın şu anda çok daha zor,  değişik birtakım oluşum ve durumlarla karşılaşmamız kaçınılmaz olurdu. Bu sadece  Türkiye'nin hudutlarına, vatandaşlarına tehdit ve tehlike oluşturmanın ötesinde  Suriye için de büyük bir tehdit, büyük bir darbe ve bölünmek demek olacaktı. Bu  konularda yaptıklarımızın herkes tarafından bilinmesi lazım. Biz Irak, Suriye  başta olmak üzere bütün komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız, kimsenin  toprağında gözümüz yok. Bizim tek derdimiz, hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın  güvenliğini sağlamak. Tek hedefimiz de teröristler."
 
FETÖ ile mücadele
 
Akar, FETÖ ile mücadelenin sürdüğüne işaret ederek yeni bilgi, belge  ve veriler ışığında mücadeleye kararlılıkla devam edildiğini dile getirdi.
 
"15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden bugüne kadar 20 bin 833  kişinin TSK ile ilişiği kesildi" diyen Akar, TSK üniformasını hiçbir hainin  taşımasına müsaade etmeyeceklerini sözlerini ekledi.
 

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