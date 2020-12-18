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Bakan Akar: Karadeniz'de gerilim olmaması için her türlü tedbiri alıyoruz

AA |  18 Aralık 2020 Cuma - 18:53 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 18:53

Bakan Akar: "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz"


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Akar Karadeniz provokasyon
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