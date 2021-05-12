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Bakan Akar: İsrail'in saldırıları insanlık suçudur

AA |  12 Mayıs 2021 Çarşamba - 22:16 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 22:16

Milli Savunma Bakanı Akar, İsrail'in saldırıları ile ilgili, "Bu saldırılar, insanlık suçudur. Bunlar, huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır" dedi.


Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,  Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı  Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile  Hatay'a geldi.
 
Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral  Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki  komutanlarla sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
 
Daha sonra sınırdaki Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör  Komutanlığına geçen Akar ve TSK komuta kademesi, sınır hattında ve ötesindeki  harekat bölgelerinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans  yöntemiyle toplantıda bir araya geldi.
 
Sahadaki son duruma ilişkin bilgi alıp talimatlar veren Akar'a birlik  komutanları, "Verilecek her türlü görevi yapmaya hazırız." yanıtı verdi.
 
Bölgenin hassas bir dönemden geçtiğini vurgulayan Akar, Türkiye’nin  tüm gelişmeleri yakından takip ederek proaktif davrandığını ve gerekli tüm  tedbirleri aldığını belirtti.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin  uluslararası alanda bir özne haline geldiğini vurgulayan Akar, her geçen gün ilgi  ve etki alanlarının genişlediğini, bunun da sorumluluklarını artırdığını ifade  etti.
 
Akar, şöyle konuştu:
 
"Türk Silahlı Kuvvetleri egemenliğimiz ve bağımsızlığımız başta olmak  üzere, hudutlarımızın, halkımızın, personelimizin güvenliği, asil milletimizin  hak alaka ve menfaatini korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa büyük  bir kahramanlık ve fedakarlıkla karada, denizde, havada kendisine verilen bütün  görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek için ölürsem şehit, kalırsam gazi  anlayışı içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bunu da sonuna kadar  sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."
 
Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyi ile yurt içinde, Ege ve Doğu Akdeniz’deki  yoğun faaliyetlere vurgu yapan, bunlarla birlikte Kıbrıs, Libya, Azerbaycan ve  diğer coğrafyalarda dost ve kardeşlerin haklı davalarında onlarla birlikte olmaya  devam ettiklerini aktaran Akar, Suriye’nin kuzeyinde 2016’dan bu yana yoğun  faaliyetlerin sürdürüldüğünü anımsattı.
 
Bugüne kadar Mehmetçiğin kendisine verilen görevleri büyük bir  başarıyla yerine getirdiğini dile getiren Akar, "Özellikle şunu belirtmek  istiyorum; başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına,  egemenlik haklarına sonsuz saygılıyız. Biz, hudutlarımızın ve halkımızın  güvenliği için gayret gösteriyor, buna yönelik tehditleri yok etmek için  çalışıyoruz." dedi.
 
Tehdit ve tehlikelerin kontrol altına alınmasının ardından Suriye'nin  kuzeyinde hayatın normale dönmesi için çalıştıklarını aktaran Akar, "Suriyeli  kardeşlerimizin insani ihtiyaçlarının karşılanması için diğer bakanlık ve  kurumların personeliyle elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz." diye  konuştu.
 
 Yaklaşık 470 bini İdlib'de olmak üzere, 1 milyondan fazla Suriyelinin  gönüllü, güvenli ve saygın şekilde TSK tarafından güvenliği sağlanan alanlardaki  evlerine döndüğünü hatırlatan Akar, şunları söyledi:
 
"Biz, Suriye'nin kuzeyinde barış ve huzuru, ateşkesin sürekliliğini  sağlamak bölgeye barış ve huzurun gelmesi için çalışıyoruz. Barış ve huzurun  gelmesinin ardından da anayasa çalışmaları ve seçimlerin yapılmasıyla da sürecin  tamamlanmasını istiyoruz. Bizim bu istikametteki çalışmalarımızda huzurun ve  güvenliğin sağlanması önemli bir amaç. Maalesef, 10 Mayıs Pazar günü İdlib'de  ikmal konvoyuna yapılan saldırıda kahraman, aslan gibi bir teğmenimizi şehit  verdik. Huzuru ve güvenliği bozan unsurları etkisiz hale getirilmesi için  elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, bundan sonra da artan bir şiddet ve  tempoda göstermeye devam edeceğiz. Başta Teğmen Osman Alp olmak üzere, şimdiye  kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız.  Huzur ve güvenliği bozan, bozmaya teşebbüs eden, bozma niyetinde olan tüm  unsurların aklını başına toplaması lazım. Bizim, onlarla mücadelemiz sonuna kadar  devam edecek. Huzur ve güvenliği sağlamakta kararlıyız."
 
"İsrail'in saldırıları insanlık suçudur"
 
Konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen  Akar, "Bu saldırılar insanlık suçudur. Bunlar, huzuru, barışı tahrip etmek  demektir. İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır. İsrail yöneticilerinin  bundan süratle vazgeçmesi lazım." dedi.
 
Akar, saldırılarda şehit olan Filistinlilere rahmet, yaralılara şifa  diledi.
 
Sözlerinin sonunda personelin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Akar, "TSK,  binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki  değerleriyle aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın  Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir  ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi  olmasın." dedi.
 

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Milli Savunma Bakanı İsrail Akar
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