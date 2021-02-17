Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bölücü terör örgütü PKK tarafından Gara'da şehit edilen personel ve vatandaşlarımız için başsağlığı dileklerini de iletti" denildi.
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Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü
DHA | 17 Şubat 2021 Çarşamba - 16:58 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 16:58
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
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