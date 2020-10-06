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Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü

DHA |  06 Ekim 2020 Salı - 18:31 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 18:32

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul'da görüştü.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Wallace onuruna düzenlenen askeri törenin ardından iki bakan baş başa görüştü, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Millî Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere’nin de yer aldığı görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ben Wallace
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