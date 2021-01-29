Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Bakan Akar görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Zakir Hasanov ile savunma ve güvenlik konularında yaptıklarımız ve yapacaklarımız konusunda değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.
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- Bakan Akar duyurdu! Türk ve Rus askerleri resmen başlıyor
Bakan Akar duyurdu! Türk ve Rus askerleri resmen başlıyor
29 Ocak 2021 Cuma - 18:18 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 18:28
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'Ortak Merkez'in oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı merkez, yarın faaliyetlerine başlayacak' dedi.
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