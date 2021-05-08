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Bakan Akar duyurdu! 988 terörist öldürüldü

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 10:58 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 10:58

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde 1 Ocak 2021'den itibaren toplam 988 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunuyor' dedi. Öte yandan Bakan Akar, deniz Kuvvetlerinin geçen yıl deniz seyir saatinde bütün zamanların rekorunu kırdığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
 
Mısır ile ilişkilerimizin gelişmekte olduğunu görüyoruz. Bu dosta güven, sevinç veriyor; bazılarını da korkutuyor ve yıldırıyor. Mısır halkıyla bizim dostluğumuz, kardeşliğimiz, ortak değerlerimiz, çalışmalarımız var. Biz birbirimizden ayrılamayız. Bir takım sebeplerden dolayı ilişkilerimizde duraklama olmuş olabilir fakat bunun kısa bir sürede geçeceğine ve Mısır ile olan kardeşliğimizin, dostluğumuzun yeniden çok üst seviyelere geleceğine bütün kalbimle inanıyorum. Önümüzdeki dönem bunu göreceğiz. Bunun Türkiye, Libya, Mısır için son derece yararlı, faydalı ve gerekli olduğunu hep beraber yaşayacağız."
 
Deniz Kuvvetlerimiz geçen yıl deniz seyir saatinde bütün zamanların rekorunu kırdı. Arama-araştırma gemilerinin takviyesi bakımından, Libya görevleri bakımından, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'deki görevler bakımından... Bunların hepsini topladığımızda bütün zamanların yıllık deniz seyir saatini aşmış bulunuyor
 

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