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Bakan Akar duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  07 Ekim 2021 Perşembe - 14:53 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 15:05

Milli Savunma Bakanı Akar, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 askerin şehit eden teröristlere yönelik operasyonlara hemen başladıklarını ifade ederek, “İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist silahları ile birlikte ölü ele geçirildi. Operasyonumuz devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde bu sayının artacağını değerlendiriyoruz" dedi. Bakan Akar, "24 Temmuz 2015’te terörle mücadelede başlayan yeni dönem kapsamında bugüne kadar 18 bin 582 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2021’den itibaren ise 2136 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı  bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Tayfun  Özköse'nin kanının yerde kalmadığını açıklayarak, "Kahraman silah arkadaşımızı  şehit eden teröristlere yönelik operasyonlara hemen başladık. İlk bilgilere göre  saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist silahları ile birlikte ölü ele geçirildi.  Operasyonumuz devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde bu sayının artacağını  değerlendiriyoruz." dedi. 
 
Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulunun 2021-2022 Eğitim  Öğretim Yılı, Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral  Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma  Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu katıldığı törenle açıldı.
 
Törendeki konuşmasında Fırat Kalkanı Bölgesi'nde teröristlerin  saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Tayfun Özköse başta olmak üzere tüm  şehitlere rahmet dileyen Akar, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık,  bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik  operasyonlara hemen başladık. İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren 5  terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Operasyonumuz devam  ediyor. Önümüzdeki saatlerde bu sayının artacağını değerlendiriyoruz"  açıklamasında bulundu.
 
Teröristle mücadele operasyonlarının "teröristi kaynağında etkisiz  hale getirmek" anlayışıyla devam ettiğini aktaran Akar, "Terörist neredeyse  hedefimiz orası. Terörle mücadelemizi yoğun, etkili bir şekilde, taarruzi bir  şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Yoğun bir çalışma içindeyiz. Mehmetçiğin  nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin sözde elebaşları iki gece aynı  yerde yatamıyor. Korku dağları bekliyor" diye konuştu.
 
"Komandolarımız mağarada 12 teröristi etkisiz hale getirdi"
 
Birkaç gün önce düzenlenen bir operasyona ilişkin de bilgi veren Akar,  "Teröristler tarafından 'Girilmesi imkansız' olarak nitelendirilen bir dağın  zirvesindeki mağaraya komandolarımız gitti, mağaranın içine girdiler. Orada 12  terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi ve burası kullanılamaz  hale getirildi " ifadelerini kullandı.
 
Akar, 40 yıldır Türkiye’nin başına bela olan terörü bitirmeye kararlı  olduklarını belirterek, “Bu sadece bizim için değil, aynı zamanda komşularımız  için de büyük bir kazanım olacak. 24 Temmuz 2015’te terörle mücadelede başlayan  yeni dönem kapsamında bugüne kadar 18 bin 582 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2021’den itibaren ise 2136 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini  kullandı.
 
Milli Savunma Bakanı Akar, son terörist etkisiz hale getirilinceye  kadar mücadelenin devam edeceğini de vurguladı.
 
 

 

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