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Bakan Akar duyurdu: 31 teröristin etkisiz hale getirildi

AA |  25 Nisan 2021 Pazar - 21:09 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 21:43

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.


Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,  Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı  Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile  Hakkari'nin Yüksekova İlçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve  denetlemede bulundu.
 
Akar, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik Avaşin-Basyan  bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun Harekat Merkezi'nde  faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.
 
Operasyon bölgesindeki komutanlarla telsiz vasıtasıyla konuşan Akar,  operasyonla ilgili bir dizi talimat verdi.
 
Bakan Akar, daha sonra Şırnak Harekat Merkezi ve bölgesindeki  komutanlarla görüntülü görüşme yöntemiyle bağlandı ve talimatlar verdi.
 
Buradaki konuşmasında Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının  çok başarılı şekilde devam ettiğini bildiren Akar, şunları kaydetti:
 
"Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar  mensupları birçok operasyonu icra etti. Bunların sonunda teröristlerin son derece  sıkıştığı, kaçacak delik aradıkları, iki gün üst üste aynı yerde yatmadıklarını  hepimiz biliyoruz. Biz bu operasyonları, ülkemizin ve milletimizin egemenliği ve  bağımsızlığı, hudutlarımızın güvenliği, karakollarımızın ve üs bölgelerimizin  emniyeti için yapıyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız husus, kendi güvenliğimiz ve  bekamız için. Bizim tek hedefimizin teröristler olduğunu, onun dışında hiçbir  hedefimizin olmadığını herkesin çok iyi bilmesi lazım. Bugüne kadar bunu herkesin  anlaması lazım. Başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne ve  sınır güvenliğine son derece saygılıyız. Amacımız ve niyetimiz, huzur ve güven  içerisinde bir hayatı, hem Iraklı kardeşlerimiz için hem de kendi vatandaşlarımız  için hazırlamak ve bunun imkanlarını sağlamak. Bu konuda büyük çalışmalar yapıldı  ve emekler sarf edildi. Şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. 'Ölürsem şehit,  kalırsam gazi' anlayışıyla bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz ve  edeceğiz."
 
"Teröristler büyük zayiat verdi"
 
Teröristlerin, seyyar davranarak bugün bir yerde, diğer gün başka bir  yerde varlıklarını sürdürme çabasında olduklarına dikkati çeken Hulusi Akar,  Silahlı Kuvvetlerin buna müsaade etmeyeceğini bildirdi.
 
Milli Savunma Bakanı Akar, teröristlerin yurt içinde etkisiz hale  getirilmesi ve defedilmesinin, terör sorununun bittiği anlamına gelmediğini  vurgulayarak, şöyle konuştu:
 
"Şu anda Irak'ın kuzeyinde belli yerlerde varlıklarını sürdürmeye  çalıştıklarını biliyoruz. Bunları oradan da söküp atacağız inşallah. 23 Nisan  saat 17.40'tan itibaren topçularımızın başlattığı atışlarla Pençe-Şimşek ve  Pençe-Yıldırım operasyonları başlamış bulunuyor. Bu operasyonlar sonuna kadar  devam edecek. Faaliyetlerimiz planlandığı şekilde sürüyor. Şu ana kadar kara ateş  destek vasıtalarımızla toplam 1132 hedef ateş altına alındı. Hava Kuvvetlerimiz  de bir bütün olarak büyük bir başarı gösterip toplam 120 hedefi etki altına aldı.  Bunlarla birlikte teröristlerin büyük zayiat verdiğini değerlendiriyoruz. Şu ana  kadar hava kuvvetlerimizin, topçularımızın açtığı ateş sonucu ne kadar teröristin  etkisiz hale geldiğini bizim görmemiz mümkün olmamakla birlikte, bizzat kara  unsurlarımız tarafından, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilen  terörist sayısı toplam 31. Bu arada maalesef 6 arkadaşımız yaralandı. Bu  arkadaşlarımızın tedavisi için devletimiz seferber olmuş durumda."
 
"Mücadelemiz PKK başta olmak üzere tüm teröristlere karşı"
 
Operasyonlarda SİHA, İHA ve silahlı helikopterlerin de kullanıldığını  ifade eden Akar, her unsurun görevini etkin ve başarılı bir şekilde yerine  getirdiğini kaydetti.
 
Komandoların araziden sızma yöntemiyle bölgeyi kontrol altına aldığını  bildiren Akar, tüm faaliyetler sırasında başta mühimmat olmak üzere bütün araç ve  gerecin yerli ve milli olmasına gayret gösterdiklerini söyledi.
 
Bakan Akar, operasyonun başarılı olması için her türlü gayreti  gösterirken Mehmetçiğin rahatı ve güveni için yapılması gerekenlerin de ayrıntılı  biçimde planlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
 
"Bizim mücadelemiz, PKK başta olmak üzere tüm teröristlere karşıdır.  Bizim hiçbir şekilde herhangi bir etnik, mezhebi ve dini grupla problemimizin  olmadığını, onları hedef almamızın söz konusu dahi olmadığını dünya alemin  bilmesi lazım. Bizim tek hedefimizin teröristler olduğunu her defasında söyledik,  söylemeye de devam edeceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar  mücadelemizin devam edeceğini bir kez daha söylemek istiyorum. En son terörist  etkisiz hale getirilecek ve bizim vazifemiz, operasyonlarımız bitecek. O zamana  kadar durmak yok, operasyonlara devam edeceğiz. Teröristlerin ne kadar  sıkıştığını, sözde elebaşılarının artık tükendiklerinin farkında olduğunu  biliyoruz. Diğer teröristlerin de bunu bir an önce anlayıp vazgeçmelerini  bekliyoruz. Bunların peşindeyiz. Bu işin bitmesi için bütün inleri, mağaraları,  her taşın altını kaldırmak suretiyle bunları etkisiz hale getireceğiz. Bu konuda  azimliyiz, kararlıyız, güçlüyüz. Buna inanın çünkü biz haklıyız, dürüstüz,  doğruyuz."
 
"Bu, Amerikalıların kendi belgelerini inkar etmesidir"
 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile ilgili son zamanlarda  yurt içi ve dışından çeşitli manipülasyonların yapıldığını ifade ederek,  "soykırım" adı altında, gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan tarihi bir olayın  çarpıtılması suretiyle birtakım iddialar peşinde koşanların bulunduğunu söyledi.
 
İddiaların son derece yersiz, asılsız, hiçbir temeli ve gerçekle  alakası bulunmayan konular olduğunu vurgulayan Akar, şöyle konuştu:
 
"Bu işin sadece ilim adamlarına, bilim insanlarına, tarihçilere ait  olduğunu, bunların siyasi karar konusu olmadığını, siyasi kararlar ne olursa  olsun gerçekleri değiştiremeyeceğini, siyasi kararlarla birtakım lobiler iki kere  ikinin beş olmadığını herkesin bilmesi lazım. Durumumuz çok açık. Bizim bu  konudaki tutum ve durumumuzu herkesin bilmesi lazım. Yüzyıllarca birlikte güven  ve refah içerisinde yaşayan ve hala birlikte yaşama iradesine sahip olan Türk ve  Ermeni toplumlarının bir şekilde ilişkilerini soykırım olarak nitelemek gerçeğe  aykırıdır, gaflettir, cehalettir, gerçeğin ve geleceğin tahribidir. Özellikle de  bu konuyla alakalı olarak bu, Amerikalıların kendi belgelerini, kendi imzalarını  reddetmesidir, inkar etmesidir. Bu hiçbir şekilde olmayan bir konudur. Bununla  ilgili mücadelemiz sonunda kadar devam edecek. Bu konuda bilim insanlarımızın  çalışmalarıyla bunun aydınlığa kavuşacağını ve asil milletimizin haklı ve saygın  yerini alacağını söylemek istiyorum."
 
"TSK milletin emrinde, görevinin başında"
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin anayasa ve yasalar çerçevesinde vazifesine  yoğunlaştığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:
 
"Yasalar ve Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bize verilen  görevleri yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda sıralı amir ve komutanların emir ve  komutası esastır. Bu emir ve komuta zinciri içerisinde herkes görevini en iyi  şekilde yapma gayreti içerisinde olacaktır. Bundan da hiçbir şüphemiz yok. Türk  Silahlı Kuvvetleri, milletin emrinde, görevinin başında. Bizim işimiz gücümüz,  asil milletimizin ve vatanımızın kara, deniz ve havada savunulmasıdır.  Milletimizin egemenliğidir, bağımsızlığıdır. Bunun için 'ölürsem şehit, kalırsam  gazi' anlayışıyla görevimizi bugüne kadar yaptık, bundan sonra da aynı azim ve  kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz."
 
Bakan Hulusi Akar ve beraberindekiler, daha sonra Yüksekova  Kaymakamlığını ziyaret etti.
 

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terörist
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