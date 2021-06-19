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Bakan Akar duyurdu! 18 bin 196 terörist öldürüldü

AA |  19 Haziran 2021 Cumartesi - 11:48 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 11:48

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son 6 yılda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi, barınaklarına, sığınaklarına, mağaralarına, tüm inlerine girildi, girilmeye devam ediliyor." dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral  Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile seri  üretim hattından çıkan ilk milli Atmaca güdümlü füzesinin test atışını takip  etti.
 
Milli gemi TCG Kınalıada korvetinden yapılan ve başarıyla tamamlanan  atışın ardından Akar, gemi personeli ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası ortamda bir özne haline  geldiğini belirten Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kendine düşen  sorumlulukların arttığının bilincinde faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.
 
Türkiye'nin genişleyen etki ve ilgi alanına vurgu yapan Akar,  "Proaktif çalışmalarla tüm muhtemel risk, tehdit ve tehlikelere karşı  sorumluluklarımızı yerine getirdik, tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz."  diye konuştu. TSK'nın görevlerini hukuk çerçevesinde, şeffaf bir şekilde yapmayı  sürdürdüğünü dile getiren Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kara Kuvvetlerimizde bundan önce 2 komando tugayımız vardı, şu anda  17 komando tugayımız var. 17'si de yurt içinde ve sınır ötesinde angaje durumda.  Sadece kendi hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için değil, dost  ve kardeşlerimizin de hak ve hukukunu korumak için de çalışmalarımızı  sürdürüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve bünyesindeki Kara Kuvvetleri tarafından  5 yıl içinde 13 büyük çaplı harekat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Kara  Kuvvetlerimiz şanlı tarihine bu 13 harekatın başarısını yazdırmış bulunuyor."
 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının faaliyetlerine de değinen Akar, "Deniz  Kuvvetlerimiz son 20 yıldaki faaliyetlerinin zirvesine çıkmış durumda. 2020'de  200 bin saat seyir/yıl gerçekleştirmek suretiyle büyük bir başarı sağladı. 2016  ve 2015 ile kıyasladığımızda yüzde 94'lük bir artışı göstermektedir." ifadelerini  kullandı.
 
Bu başarıda emeği geçen tüm personeli kutlayan Akar, "Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanlığımızın sondaj ve arama gemilerimize refakat ve koruma  görevlerinin yanı sıra tatbikatlar ve Libya'daki görevimiz dahil yoğun bir tempo  içinde büyük bir başarıyla bu faaliyetleri sürdürmektesiniz. Denizlerde,  uluslararası sularda, karasularımızda hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta,  kollamakta kararlıyız. Bundan taviz vermemiz söz konusu değil."  değerlendirmesinde bulundu.
 
"Terörü bitirmekte kararlıyız"
 
Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının da yoğun faaliyetlerine dikkati  çekerek, Komutanlığın, Deniz ve Kara Kuvvetlerinin faaliyetlerini gerek yurt içi  gerekse sınır ötesinde desteklemeyi sürdürdüğünü anlattı. Hava Kuvvetlerinin  faaliyetlerini fedakarca yerine getirdiğini dile getiren Akar, şöyle devam etti: "Geçmişteki oranlara göre bakıldığında bir pilotumuz 5 pilotun işini  yapıyor, başarılarına başarı katıyor, Hava Kuvvetlerimizin şanlı tarihine altın  harflerle yeni sayfalar ilave etmeye devam ediyor. Hava Kuvvetlerimiz önemli,  ağır görevleri başarıyla yerine getirmeyi sürdürüyor. Bunlarla birlikte terörle  mücadele harekatımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Terörü bitirmekte  kararlıyız. Irak'ın kuzeyine yuvalanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi  için mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.  24 Temmuz 2015'ten itibaren terörle mücadelemiz yoğunlaştı, bugüne kadar da artan  bir tempoda aralıksız devam ediyor. O günden bugüne kadar baktığınızda 18 bin 196  terörist etkisiz hale getirildi. Oradaki barınak, sığınaklarına, mağaralarına,  tüm inlerine girildi, girilmeye devam ediliyor. Bu terör belasından asil  milletimizi kurtaracak, hudutlarımızın halkımızın güvenliğini sağlayacağız.  Mehmetçik'in nefesi teröristlerin enselerinde. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar  peşlerindeyiz. Onlar için tek çıkar yol adalete sığınmaktır."
 
TSK'nın binlerce yıllık tarihinden süzülüp gelen milli, manevi ve  mesleki değerleri, Anayasa çerçevesinde Cumhurbaşkanı'nın direktifleri  doğrultusunda milletinin emrinde ve görevinin başında olduğunu belirten Akar, "Bu  düzen, hiyerarşi içinde karada, denizde, havada bize verilen görevleri bugüne  kadar en iyi şekilde yaptınız, bundan sonra aynı duygu, düşüncelerle yapmak için  göstereceğiz, Ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışı içinde bu vatan, bayrak için  yapmamız gereken tüm görevleri yaptık, yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
 
"Cin şişeden çıktı"
 
Seri üretim hattından çıkan ilk milli Atmaca güdümlü füzesinin test  atışının başarıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Akar, "Atmaca, Deniz  Kuvvetlerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.
 
Akar, ileri teknoloji ürünü araç, gereç ve mühimmatın Deniz Kuvvetleri  Komutanlığının emrine verilmesiyle Komutanlığın etkinlik, caydırıcılık ve  saygınlığının daha da arttığını söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, teşviki ve desteğiyle savunma  sanayisinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 70'leri geçtiğini vurgulayan  Akar, "Daha gideceğimiz çok yol var. Çetin bir mücadele içindeyiz. Bunu da  aksaksız sürdürmek zorundayız." değerlendirmesini paylaştı.
 
Savunma sanayideki millileşme faaliyetlerine yönelik "Cin şişeden  çıktı." değerlendirmesinde bulunan Akar, "Herhangi bir şekilde 'bunu yapamayız'  gibi bir duyguya, düşünceye yaklaşıma yer yok. Elimizden geldiğince gece gündüz  çalışacağız ve ihtiyaçlarımızın tamamını yerli ve milli olarak başarmak için  gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
 
Akar, konuşmasını "Pruvanız neta denizleriniz sakin, yolunuz bahtınız  açık olsun." ifadesiyle tamamlandı. Konuşmanın ardından Akar, başarıyla gerçekleştirilen Atmaca atışı  dolayısıyla personelle birlikte pasta kesti. Akar, pastanın ilk dilimini gemide  görevli en kıdemsiz personelle paylaştı.

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