Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki!
27 Temmuz 2021 Salı - 10:16 | Son Güncelleme : 27 07 2021 - 10:26
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a silahlanma yarışı ile ilgili tepki göstererek" Bir silahlanma yarışı tutturmuş, gidiyorlar. Uçak, silah, araç gereç alıyorlar. Üç-beş kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi mümkün değil. Dolayısıyla Yunan komşularımızın saldırgan çözümler değil, barışçıl, siyasal çözümler için uğraşmalarını, buradaki sorunlara yönelik çözüm gayretimize katkı sağlamalarını bekliyoruz." ifadelerini kullanıyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan
'ın silahlanmasına yönelik açıklama yaptı.
''YUNANİSTAN BİR SİLAHLANMA YARIŞI TUTTURMUŞ GİDİYOR''
''Bir silahlanma yarışı tutturmuş gidiyorlar'' diyen Akar, 3-5 kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesinin mümkün olmadığını söyledi. Bakan Akar, ''Komşularımız saldırgan değil barışçıl çözüm için uğraşmalı'' dedi.