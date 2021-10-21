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Bakan Akar'dan Yunan mevkidaşına Ankara daveti

DHA |  21 Ekim 2021 Perşembe - 23:38 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 23:38

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ile ayrı ayrı görüştü. Akar, Yunan mevkidaşına Türkiye ve Yunanistan arasında güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde Ankara'da yapılması toplantı için Yunan heyetin beklendiğini söyledi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmelerde bulundu. Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi. Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan ikili görüşmede, Bakan Akar tarafından, Türkiye ve Yunanistan arasında güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde Ankarada yapılması planlanan dördüncü toplantı için Yunan heyetin beklendiği ifade edildi.
 
İSPANYOL MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ
 
Bakan Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye- İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirvesi öncesinde savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularındaki hazırlıklar ele alındı.
 

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan
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