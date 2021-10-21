Bakan Akar'dan Yunan mevkidaşına Ankara daveti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmelerde bulundu. Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi. Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan ikili görüşmede, Bakan Akar tarafından, Türkiye ve Yunanistan arasında güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde Ankarada yapılması planlanan dördüncü toplantı için Yunan heyetin beklendiği ifade edildi.
İSPANYOL MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ
Bakan Akar, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye- İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirvesi öncesinde savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularındaki hazırlıklar ele alındı.